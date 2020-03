AMA Supercross: Ronda de Seattle pode ser cancelada devido ao coronavírus A ronda do Monster Energy AMA Supercross, que se deveria realizar em Seattle, no dia 28 de março, está em risco de ser cancelada depois de azona em questão se ter tornado no epicentro do coronavírus nos Estados Unidos da América. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-ronda-de-seattle-pode-ser_5e68c85554821b1985ac374f





A ronda do Monster Energy AMA Supercross, que se deveria realizar em Seattle, no dia 28 de março, está em risco de ser cancelada depois de a zona em questão se ter tornado no epicentro do coronavírus nos Estados Unidos da América.

Ao que tudo indica, estão a ser consideradas as medidas obrigatórias para combater o coronavírus, depois de se terem registado mais de 160 casos da doença. Dentro desse número, já ocorreram 23 mortes no estado de Washington, incluindo 17 dentro da área de Seattle.

CenturyLink Field, o estádio que iria receber a 13ª ronda do campeonato do AMA Supercross, relatou que um do funcionários do recinto teria dado positivo para o vírus e que a última vez que trabalhou no estádio foi no dia 22 de fevereiro.

Entretanto, a administração do estádio implementou procedimentos de saneamento reforçados, incluindo tratamentos de limpeza com o objetivo de desinfetar todas as áreas do estádio antes e depois de cada evento.

Até o momento, não foi anunciado o cancelamento do evento, mas tal pode acabar por acontecer caso medidas de distanciamento social forem implementadas.

Relembramos ainda que Ken Roczen já tinha anunciado, antes do Supercross de Daytona, que aconteceu no fim-de-semana passado, que iria cancelar todas as suas aparições públicas que estariam previstas acontecer num futuro próximo. “Infelizmente, quer eu goste ou não, o meu sistema imunitário e meu corpo em geral não são o que costumavam ser depois de todas as cirurgias e traumas que eu já tive”, disse o piloto.

Atualmente, os EUA não têm o mesmo nível de casos que vários países europeus, mas os funcionários de saúde pública da área de Seattle & King County dizem estar prontos para ditar o cancelamento de grandes eventos públicos como parte dos cinco níveis de resposta ao surto do vírus. O nível dois é o estado atual e o nível quatro incluiria o cancelamento de grandes eventos públicos e privados.

Até agora, não houve qualquer declaração por parte da Feld Entertainment mas teremos de aguardar para perceber se o Supercross de Seattle irá ou não realizar-se na data prevista.

Foto: AMA Supercross