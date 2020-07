Aos 75 anos de idade, Roger DeCoster vai dirigir os departamentos de competição da KTM e da Husqvarna nos EUA por mais dois anos. Atualmente no seu 10.º ano com a marca austríaca, o belga estendeu o seu contrato até 2022.

Em 2011, DeCoster mudou-se da Suzuki para a KTM e teve um papel fundamental em mudar a imagem da KTM no mercado norte-americano. Foi ele que trouxe Ryan Dungey para a equipa laranja e juntos conquistaram os primeiros títulos da fábrica de Mattighofen no AMA Supercross e no AMA Motocross.

O belga é uma lenda viva do MX mundial. Como piloto, foi 5 vezes campeão do mundo de Motocross nos anos 70, registando um incrível número de 36 vitórias. Depois disso, mudou-se para os EUA para ser diretor de equipa da Honda e trabalhou com grandes nomes como David Bailey, Ricky Johnson e Jean-Michel Bayle.

Seguiu-se a Suzuki e foi graças a ele que Ricky Carmichael deu uma oportunidade à marca amarela nos últimos anos da sua carreira.

Mas Roger DeCoster foi também o grande “obreiro” da história de vitórias dos EUA no Motocross das Nações. Assumiu o comando da equipa norte-americana em 1981 e ajudou aquele país a conquistar 13 vitórias consecutivas nas olimpíadas do MX.

DeCoster é, sem dúvida, o “Senhor Motocross” e vai voltar em 2021 com a clara ambição de recuperar o título de campeão AMA Supercross para a KTM!

(Foto: Ray Archer/KTM)