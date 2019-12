AMA Supercross: Revelado o número de Max Anstie O número que Max Anstie vai utilizar no AMA Supercross já foi revelado. O piloto britânico vai entrar num novo capítulo da sua carreira e vai também substituir o 99 que utilizou até agora no MXGP. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-revelado-o-numero-de-max_5e034508fe736a127e7e503e





O número que Max Anstie vai utilizar no AMA Supercross já foi revelado. O piloto britânico vai entrar num novo capítulo da sua carreira e com ele vem o número 103, que irá também utilizar nos Outdoor Nationals já no próximo ano. Este vem substituir o 99 que utilizou até agora no MXGP.

Relembramos que Anstie assinou um acordo com a equipa HEP Suzuki e vai passar a marcar presença no paddock do AMA. Quer isto dizer que o paddock do Campeonato do Mundo de Motocross acabou por ter de ficar para trás.

Apesar de não ter tido muito tempo para preparar a temporada de Supercross que se avizinha, Anstie espera conseguir bons resultados na classe de 450cc.

Foto: Max Anstie Oficial