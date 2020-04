A opção de realizar as sete corridas que restam do campeonato em Glendale, Arizona, ainda parece ser o cenário mais provável, numa altura em que a pandemia ainda afeta o planeta em grande escala.

Embora outros estados e locais estejam em cima da mesa para um possível regresso à competição, essa ainda parece uma possibilidade longínqua. No entanto, o desejo da Feld Entertainment de retomar o campeonato o mais rapidamente possível mantém-se.

Juntamente com as restantes partes interessadas, a produtora do AMA Supercross decidiu apontar agora para o dia 31 de maio como sendo a data provável para o reinício do campeonato que foi deixado em suspenso depois do início do surto de coronavírus. As primeiras implicações no plano apresentavam o dia 15 de maio como possível dada de retoma das corridas, mas chegou-se à conclusão que acrescentar mais duas semanas poderá fazer a diferença e dar mais alguma segurança.

Para que esta mudança seja possível, tudo indica que o arranque do Campeonato Lucas Oil AMA Pro Motocross será provavelmente adiado para 4 de julho e terminar, possivelmente, no início de outubro. Entretanto, a Feld Entertainment, organizadora do supercross, e a MX Sports, organizadora do motocross, continuarão a trabalhar em conjunto para criar um calendário que vá ao encontro das necessidades de ambos os campeonatos, bem como das equipas de corrida e dos respetivos pilotos.

Foto: AMA Supercross