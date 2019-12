AMA Supercross: Quem são os pilotos com mais vitórias? Com a temporada de 2020 do AMA Supercross é altura de olhar para as estatísticas e perceber quem são os candidatos mais fortes a vencer. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-quem-sao-os-pilotos-com-mais_5df64022ef78a37989135a85





Com a temporada de 2020 do AMA Supercross é altura

de olhar para as estatísticas e perceber quem são os candidatos mais fortes a

vencer. Esta avaliação é feita com base no número de vitórias conseguidas até

ao momento pelos pilotos em questão.

O piloto com mais vitórias na sua carreira, e que

participará na prova pela última vez na prova o próximo ano, é Chad Reed. Soma,

até à data, 44 vitórias em 450cc, tendo a última acontecido em 2015 no Atlanta

Supercross. Reed já conta com 132 pódios e é o quarto melhor piloto de todos os

tempos, ficando atrás apenas de Jeremy McGrath, James Stewart e Ricky

Carmichael.

Eli Tomac é o segundo piloto em destaque, com 27

vitórias na carreira, com a última a ter lugar em Las Vegas, ainda este ano.

Já Ken Roczen esteve perto de voltar a vencer este

ano mas, como tal não aconteceu, conta com 11 vitórias.

O próximo piloto na lista é Marvin Musquin, que já

somou oito vitórias. No entanto, não terá a possibilidade de aumentar esse

número no próximo ano, depois de ter sofrido uma lesão no joelho.

Cooper Webb está logo atrás, com sete vitórias,

todas elas conseguidas este ano, o que o levou à conquista do título.

Também com o mesmo número de vitórias está Jason Anderson, com a diferença de que a última aconteceu ainda em 2018, em Atlanta. O facto de ter passado toda esta época sem vencer teve que ver com a lesão sofrida no braço esquerdo.

Foto: AMA Motocross