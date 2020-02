AMA Supercross: Queda não detém Cooper Webb de competir neste fim-de-semana Apesar da queda sofrida em Arlington, Texas, Cooper Webb parece estar em condições para alinhar, já neste fim-de-semana, em Atlanta. Quem o diz é a equipa Red Bull KTM Factory Racing Team. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-queda-nao-detem-cooper-webb-de_5e58e89f40149f12c95a0e7e





Ao que tudo indica, Cooper Webb quer alinhar, já neste sábado, para a nona ronda do AMA Supercross, apesar da queda que o atirou para o hospital. Depois de uma cambalhota no ar, aterrou no cimento com as costas numa queda arrepiante. Foi obrigado a abandonar a competição nessa noite para completar mais alguns exames médico. Surpreendentemente, as radiografias não mostraram qualquer osso partido.

Embora esta tenha sido uma boa notícia, a participação de Webb na prova em Atlanta permanecia incerta. Entretanto, a KTM revelou que o piloto quer competir já neste fim-de-semana, apesar de uma grave contusão óssea na pélvis esquerda e um hematoma no sacro.

“O Cooper tem muita sorte de só ter sofrido pequenos ferimentos da queda no sábado e vai ter de manter a calma esta semana para permitir que o inchaço diminua”, afirmou o diretor da equipa, Ian Harrison. “Como todos sabemos, Cooper é um piloto muito duro e determinado, por isso sabemos que ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para alinhar este sábado, em Atlanta”.

Foto: Simon Coudby/KTM