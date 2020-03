AMA Supercross: Param as corridas mas o trabalho continua para as equipas e pilotos As coisas mudam e continuam a mudar rapidamente. No entanto, há uma coisa que é certa: o surto de coronavírus que se alastra por todo o mundo impede o regresso à competição de todas as equipas e pilotos que aproveitam este momento difícil de formas distintas. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-param-as-corridas-mas-o_5e764bba9d64b9194ad5ac82





As

coisas mudam e continuam a mudar rapidamente. No entanto, há uma coisa que é

certa: o surto de coronavírus que se alastra por todo o mundo impede o regresso

à competição de todas as equipas e pilotos que aproveitam este momento difícil

de formas distintas.

Dan

Fahie, manager da Monster Energy Kawasaki, tenta manter uma visão positiva

sobre a situação. “No que diz respeito à Monster Energy Kawasaki, a equipa e os

pilotos estão na mesma. Ainda estamos a preparar as motos, motores, suspensão,

etc. para o Eli e para o Adam enquanto eles continuam a fazer o seu trabalho

durante a semana. As únicas diferenças são o facto de não estarmos em viagem

nem fazermos corridas ao fim-de-semana”.

O manager da Honda HRC, Erik Kehoe, está a levar a

situação dia-a-dia, pois nestes tempos sem precedentes a incerteza é inevitável.

“Como equipa, estamos a tentar

tirar o melhor partido da situação, utilizando este tempo de paragem para nos

concentrarmos em projetos que anteriormente estavam um pouco em segundo plano.

Durante a atarefada temporada de corridas, é difícil concentrar a nossa energia

em certas coisas na oficina porque estamos na estrada ou na pista. Uma das

coisas em que estamos a trabalhar é em melhorar a nossa análise do inventário

de peças e estudar diferentes peças e componentes para uso futuro, assim como

começar a olhar para a nova moto. Os pilotos também estão a tirar partido deste

tempo de paragem. O timing funciona bem para o Justin que ainda está a

recuperar da lesão na mão e esta paragem vai dar-lhe tempo para recuperar totalmente,

voltar à moto e à sua velocidade habitual antes de voltarmos às corridas. O Ken

está bem, portanto está pronto para quando o campeonato recomeçar. No entanto,

também está a utilizar este tempo extra para descansar o seu corpo”, avança

Kehoe.

Já Jeremy

Albrecht, manager da JGRMX/Yoshimura/Suzuki

Factory Racing refere que “a única parte boa de toda esta

situação é que os meus pilotos têm mais tempo para recuperar das lesões”. No

entanto, Albrecht acrescenta que, apesar de essa possibilidade ser boa a curto

prazo, torna o desafio de trabalhar nos planos para o próximo ano ainda maior.

“É difícil de planear quando não sabemos nada. Estamos

todos no mesmo barco e a fazer o nosso melhor para nos mantermos concentrados e

prontos para quando for possível voltar a competir. De momento, estamos a pôr em

dia o trabalho de loja que precisava de acontecer. Hoje levei o Charles

Lefrancois ao aeroporto para voar para casa em França, uma vez que nenhuma

corrida está a acontecer como tínhamos planeado. Estou chateado por ele ter trabalho

tanto e não ter conseguido mostrar a sua melhoria no Supercross. A equipa está

a preparar-se para o Savatgy, o Tickle e o Noren voltarem à competição. Já o

Martin tem treinado ao ar livre na Flórida”.

Wil

Hahn, que está à frente da equipa Monster Energy Star Racing Yamaha mostra-se

incrédulo com toda a situação e, principalmente, com a velocidade com que tudo

aconteceu. “O mais surpreendente, acho eu, é a rapidez com

que o número de casos aumentou. É mesmo muito assustador. Toda a situação parece

saída de um filme. Quanto

a nós (equipa) continuamos a trabalhar tanto quanto nos é permitido, mas

tentamos minimizar o contacto com as pessoas ao máximo. Por exemplo, sair para

comer, etc”.

Tyler Keefe, manager da Troy Lee Designs/Red

Bull/KTM, diz que, neste momento, é muito difícil planear qualquer coisa a

longo prazo. Sem corridas estamos a utilizar este tempo para manter os nossos

pilotos em forma. Em termos de treinos de moto, diminuímos para dois dias por

semana”.

Foto: AMA Supercross