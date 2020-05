Num ano normal, o AMA Supercross até já poderia ter terminado e todos os olhares estariam postos em mais um campeonato Lucas Oil Pro Motocross. No entanto, 2020 está e continuará a ser diferente dos anos anteriores e os Estados Unidos da América continuam a tentar fazer o melhor para trazerem as motos de volta às pistas.

Os horários das corridas ainda estão a ser revistos para poderem ser, finalmente, divulgados, após inúmeras alterações nos últimos meses. Como se sabe, restam sete rondas para terminar a temporada de 2020 e todos os envolvidos estão à procura de uma forma de poder terminar o campeonato da melhor forma possível.

Neste momento, o plano da organização diz que as corridas começariam a partir de 31 de maio e terminariam por volta do dia 21 de junho. Para que isto pudesse acontecer, os pilotos teriam de enfrentar uma intensidade de competição bastante elevada, com duas a três provas por semana. A maioria dos pilotos e equipas ficaria na cidade anfitriã das corridas, passando os dias de folga a descansar e a trabalhar nas motos.

Apesar de os contornos deste inédito AMA Supercross se começarem a desenhar, a cidade anfitriã ainda está não foi escolhida. A primeira opção continua a ser Glendale, no Arizona, mas existe um plano de apoio que inclui Houston, no Texas ou Las Vegas, no Nevada. Todas as possibilidades estão a ser tidas em conta, na esperança de que o campeonato recomece o mais rapidamente possível.

As informações mais recentes dizem que haverá um limite de 1000 pessoas no local, sendo que todos terão as temperaturas verificadas à chegada, usarão máscaras e luvas, e serão obrigados a manter o distanciamento social durante todo o evento.

Estão a ser tomadas todas as precauções por parte da organização, com o intuito de retomar o campeonato sem grandes sobressaltos. A maior ausência será, claro, dos adeptos, com o estádio praticamente vazio, devido às restrições apertadas relativamente ao número de pessoas presentes. Ao que parece, também existe a possibilidade de existir um menor número de pilotos em competição, sendo que apenas seriam aceites os 40 melhores de cada classe.

Quanto ao Lucas Oil Pro Motocross, também sofrerá, certamente, várias alterações em relação a anos anteriores. Inicialmente, o campeonato estava previsto arrancar em Hangtown, no dia 19 de maio, mas essa data já há muito que tinha sido cancelada. O calendário viria, posteriormente, a ser ajustado para ter início no dia 13 de junho, na Florida, data essa que permitiria, na altura, que as equipas terminassem o AMA Supercross e tivessem tempo suficiente para se prepararem. No entanto, as alterações não ficariam por aí e, neste momento, o começo do campeonato está previsto para o dia 4 de julho, no RedBud. As restantes datas da competição ainda não estão definidas, mas o final da temporada está a ser apontado para o dia 3 de outubro.

Foto: AMA Supercross