O 250SX East Region arranca já neste fim-de-semana, com a sétima ronda do Monster Energy AMA Supercross 2020, que terá lugar no Raymond James Stadium, em Tampa, Flórida.

Fique a saber quem serão os pilotos e as equipas em competição:

GEICO Honda

(#1E/23) Chase Sexton – deveria ter competido no 250SX West Region, mas uma lesão na clavícula em dezembro forçou-o a parar para se recuperar e preparar para a East Region. Ele está de volta à equipa por mais um ano e vai defender o seu título com a placas #1E na sua Honda CRF250R.

(#6) Jeremy

Martin – o piloto voltará às corridas do AMA Supercross pela primeira vez

depois da lesão nas costas que sofreu no Muddy Creek National de 2018. Em

Dezembro desse ano, a equipa anunciou que ele não iria competir em 2019, mas o

seu contrato expirou no final do ano e a GEICO Honda assinou com ele uma

prorrogação de dois anos até à época de 2021. Martin está com a equipa GEICO

Honda desde 2017.

(#35) Hunter

Lawrence – falhou todo o Campeonato de Supercross da Monster Energy AMA de 2019

devido a uma lesão. No entanto, Lawrence não vai competir neste fim-de-semana,

em Tampa.

(#84) Jo

Shimoda – fez a sua estreia como

profissional com a equipa em Unadilla, no ano passado e vai estrear-se no AMA

Supercross já neste fim de semana.

Monster Energy / Circuit Kawasaki

(#36)

Garrett Marchbanks – estreou-se com a equipa em 2018 no Hangtown Motocross

Classic e fez a sua estreia no Monster Energy AMA Supercross Championship, em

Anaheim 1 no ano passado. Marchbanks vai voltar por mais um ano para competir com

a equipa.

(#54) Jordon

Smith – tornou-se profissional com a GEICO Honda mas passou três temporadas com

a Troy Lee Designs/Red Bull KTM, antes de assinar com a equipa Monster

Energy/Pro Circuit Kawasaki, em Outubro. Competiu no 250SX East Region no ano

passado, mas teve uma queda no evento principal de Arlington que resultou numa

contusão no pulso. Esta lesão acabou com as suas esperanças no campeonato,

visto que só competiu nas primeiras rondas.

Monster Energy/ Star Racing Yamaha

(#12) Shane

Mc Elrath – tornou-se profissional em 2013, depois de ter passado toda a sua

carreira na Troy Lee Designs/Red Bull KTM. 2020 será o seu primeiro ano numa

Yamaha, após a assinatura de um acordo com a Monster Energy/Star Racing Yamaha.

(#13) Colt Nichols – acordou uma extensão do seu contrato com a equipa em 2018 que se mantém durante o ano de 2020. Uma lesão no ombro, fora da competição, deixou em questão as suas esperanças no campeonato.

Rockstar Energy Husqvarna

(#24) RJ

Hampshire – o piloto tornou-se profissional com a equipa GEICO Honda em 2014 e lá

passou toda a sua carreira, até anunciar a sua saída da equipa após o Lucas Oil

de 2019. Depois de correr no West Region 250SX em 2019, Hampshire está num ano

de reset completo com a equipa Rockstar Energy Husqvarna.

(#352) Jalek

Swoll – fez a sua estreia profissional com a equipa no Unadilla de 2019 e vai

estrear-se no AMA Supercross neste fim-de-semana. Ele é um dos pilotos em

competição que participou na classe 250 Futures da Monster Energy Cup de 2019 e

que estão a fazer a sua estreia este ano.

JGRMX/Yoshimura Suzuki Factory Racing

(#53) Jimmy

Decotis – competiu no West Region 250SX com a equipa em 2019 e acabou por ficar

sem contrato para 2020 até a mesma equipa o recuperar de volta no início de

Dezembro.

(#79) Isaac

Teasdale – competiu numa ronda do Monster Energy AMA Supercross de 2019 – o

Indianapolis Supercross- aos comandos de uma Honda. Escolheu competir numa

Suzuki RM-Z450 e recebeu apoio e peças da equipa durante o Lucas Oil de 2019.

Troy Lee Designs/Red Bull KTM

(#63) Pierce

Brown – fez a sua estreia profissional no Florida National 2019, mas a Monster

Energy AMA Supercross de 2020 será o seu primeiro campeonato profissional. No

entanto, o piloto enfrente agora uma lesão e será obrigado a ficar de fora nas

duas primeiras rondas.

(#104) Brian

Moreau – piloto francês de 17 anos vai fazer a sua estreia nas corridas do AMA

e com a equipa neste fim-de-semana.

Foto: Instagram Chase Sexton