AMA Supercross: Marvin Musquin oferece óculos à equipa médica que tratou Brian Moreau





Num gesto de agradecimento aos profissionais de saúde que trataram o seu compatriota Brian Moreau, Marvin Musquin doou vários óculos de Motocross ao Hospital de Tampa.

“Estas pessoas da Unidade de Cuidados Intensivos trataram do Brian Moreau depois do acidente que ele teve no Supercross de Tampa” disse o francês nas redes sociais. “Esta foi a forma de lhes agradecer todo o esforço que fizeram pelo Brian.”

Musquin – que acompanhou sempre o jovem da Troy Lee Designs KTM no hospital – salientou o respeito “que tenho por estas pessoas por terem sido a equipa médica mais atenciosa que alguma vez conheci.”

Depois de várias semanas sem sensibilidade nas pernas, Brian Moreau está gradualmente a recuperar alguns movimentos depois da fractura sofrida na vértebra C7. Torcemos pela recuperação total do francês!

(Foto: Facebook Marvin Musquin)