AMA Supercross: KTM sem substituto para Marvin Musquin Muito se tem especulado sobre o possível piloto de substituição para a Red Bull KTM. No entanto, parece que a KTM não vai tem ninguém em vista. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-ktm-sem-substituto-para-marvin_5dfa26a3281dcd797dbedf0a





Muito se tem especulado sobre o possível piloto de substituição para a Red Bull KTM. Depois de ter sido anunciado que Marvin Musquin iria perder toda a Monster Energy Supercross Series 2020 devido a uma lesão no joelho, a equipa de fábrica viu-se com menos um piloto para lutar pelo campeonato.

Porém, tudo indica que a KTM não tem intenções de contratar mais nenhum piloto para a próxima época.

Nesta altura, seria um grande desafio substituir Musquin, devido à escassez de pilotos disponíveis que pudessem cumprir com as espectativas depositadas no francês. Devido ao principal objetivo da equipa ser a disputa pelo título de 450 SX, parece que a formação decidiu concentrar os seus esforços no campeão em título, Cooper Webb, que irá assim correr a solo.

Foto: Octopi.Media