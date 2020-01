AMA Supercross: Ken Roczen foi rei em Glendale Glendale recebeu a quarta ronda do campeonato de 2020, sob o formato Triple Crown. Ken Roczen dominou as três corridas da noite de 450SX para conquistar a vitória e alargar a sua liderança. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-ken-roczen-foi-rei-em-glendale_5e3034523555ec12713d8988





Glendale recebeu a quarta ronda do campeonato de 2020, sob o formato Triple Crown. Ken Roczen dominou as três corridas da noite de 450SX para conquistar a vitória e alargar a sua liderança.

O piloto da Honda HRC já tinha demonstrado em St. Louis que não lhe faltava velocidade para vencer. Na prova do passado fim-de-semana, Roczen conseguiu fazer arranques rápidos, uma boa gestão de corrida e com isso as voltas mais rápidas da noite.

Roczen acordou adoentado na quinta-feira, o que foi motivo de preocupação considerando a exigência física do formato da Triple Crown. No entanto, o piloto da Honda começou a melhorar na sexta-feira e no sábado, o que lhe permitiu ter uma boa prestação nas Finais. “Sempre que vamos para o arranque, tento ter o máximo de foco, colocar-me numa boa posição, o que torna a minha vida muito mais fácil e mais segura também. Tivemos algumas boas batalhas com Eli Tomac na primeira Final mas eu estava concentrado na vitória”, disse o piloto da Honda.

“Tive um arranque decente na segunda Final mas, infelizmente, tivemos que reiniciar a prova. Consegui o holeshot, fiz uma corrida super sólida e ganhei. A primeira largada para a terceira corrida não foi muito boa mas também tivemos de recomeçar. Consegui, novamente, o holeshot e fiz uma boa corrida”, recordou Roczen.

Visto que, neste formato, as corridas têm uma menor duração um forte arranque foi essencial para um bom resultado em Glendale. Com isto, acabaram por haver alguns reinícios e Ken Roczen não perdeu a oportunidade de partir da melhor forma possível.

“Não acredito que ganhámos as três Finais! Eu acho que é o foco que trazemos para as provas. A minha equipa e, especialmente, o meu mecânico, têm uma organização muito boa em todas as corridas”, afirmou o piloto da Honda. “Diverti-me muito e estou muito contente com a forma como a equipa tem trabalhado e feito alterações na moto. Temos estado a trabalhar muito bem em conjunto e o espírito de equipa está em alta neste momento. Obviamente, estou muito entusiasmado mas quero voltar ao trabalho e manter o foco a 100%”.

Foto: AMA Supercross