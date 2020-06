Em equipa que ganha, não se mexe! A Monster Energy Kawasaki já assegurou Eli Tomac e Adam Cianciarulo para a próxima temporada!

Não foi revelado o prazo pelo qual a marca japonesa prolongou os contratos dos dois pilotos mas, em declarações ao “PulpMX Show”, Tomac afirmou que pensa conseguir lutar por títulos por mais dois anos, no mínimo.

Não é demais recordar que o recém-coroado campeão do AMA Supercross 450 tem 27 anos, idade com a qual “penduraram as botas” pilotos como Ricky Carmichael, Ryan Villopoto e Ryan Dungey.

No seu quinto ano com a KX450F, Eli Tomac conseguiu fazer a moto verde voltar aos títulos, algo que não acontecia desde 2014. ET é também o atual tri-campeão na classe maior do AMA Motocross.

Por sua vez, Adam Cianciarulo foi promovido à equipa oficial da Kawasaki no final de 2019 e teve este ano a sua estreia na cilindrada maior. Apesar das duas lesões que sofreu nesta temporada, AC conquistou dois pódios, foi o autor da “pole position” em sete provas e mostrou ser um dos grandes valores dos campeonatos norte-americanos.

(Foto: Facebook AMA Supercross)