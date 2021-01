AMA Supercross: Justin Barcia é o primeiro líder do campeonato

Vencedor da ronda de abertura do campeonato no passado sábado, Justin Barcia irá ostentar a placa vermelha na sua GasGas em Houston 2.