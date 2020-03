AMA Supercross: Jordon Smith fora do campeonato devido a lesão Jordon Smith não vai participar em mais corridas do campeonato até ao final da temporada, devido a uma lesão contraída no passado fim-de-semana, em Daytona. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-jordon-smith-fora-do_5e6b80922af29a198baef548





Jordon Smith não vai participar em mais corridas do campeonato até ao final da temporada, devido a uma lesão contraída no passado fim-de-semana, em Daytona.

A final da classe 250SX, no Daytona International Speedway, no sábado, ficou marcada por um incidente que envolveu o piloto da Monster Energy/Pro Circuit Kawasaki’s. Ao que parece, um choque entre Shane McElrath resultou numa queda que acabou por impedir o piloto da Kawasaki de continuar em prova. Smith teve de ser ajudado a sair da pista pela equipa médica, e viria a ser submetido a alguns exames no início desta semana.

Entretanto, Jordon Smith divulgou nas suas redes sociais a gravidade da lesão, depois de uma ressonância magnética ter confirmado uma rotura do ligamento cruzado anterior, no joelho.

“Quero atualizar-vos sobre a minha lesão. Os resultados da ressonância magnética confirmaram uma rotura do ligamento cruzado anterior, no joelho. Brevemente, terei uma consulta com um médico ortopedista para perceber qual é a melhor maneira de lidar com esta lesão. É uma grande chatice considerando que eu sentia que finalmente estava a começar a andar melhor nas corridas”.

No entanto, cerca de duas horas após a publicação do piloto, a Monster Energy/Pro Circuit Kawasaki anunciou na sua conta de Instagram que Smith não poderia participar em mais corridas até ao final do campeonato.

Foto: Instagram Jordon Smith