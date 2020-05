Jimmy Decotis anunciou, recentemente, nas redes sociais que não irá participar nas últimas sete rondas do Monster Energy AMA Supercross. A sua ausência prende-se com o facto de se querer concentrar na sua saúde.

Decotis travou uma longa batalha com a doença de Lyme durante os últimos três anos enquanto corria e competia ao mais alto nível. Disse ele no posto. “Tentei tudo o que estava ao meu alcance para me manter saudável enquanto levava o meu corpo aos limites. Infelizmente, isso fez com que a minha saúde piorasse ao ponto em que participar em corridas simplesmente já não é possível. Vou afastar-me das corridas, por enquanto, para me concentrar apenas na minha saúde e espero voltar a ser a pessoa e piloto que em tempos fui”, afirmou Jimmy Decotis.

Antes de revelar que se irá afastar das corridas, já a JGRMX/Yoshimura Suzuki Factory Racing tinha anunciado que seriam Broc Tickle e Fredrik Noren a competir em Salt Lake City, Utah, na classe 450SX. Na declaração que fez, a equipa anunciou que Joey Savatgy e Jimmy Decotis iriam permanecer afastados do AMA Supercross até ao final da temporada, uma vez que continuam recuperar de problemas de saúde.

“Adoro este desporto com todo o meu coração e espero um dia poder voltar a fazer o que amo com a minha equipa, patrocinadores e fãs”, avançou o piloto da Suzuki Factory Racing. “A equipa e eu conseguimos alcançar alguns resultados incríveis nestas circunstâncias e construímos uma relação para a vida. Obrigado por me apoiarem sempre”, disse Jimmy Decotis.

Foto: Instagram Jimmy Decotis