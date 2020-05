O AMA Supercross está prestes a recomeçar e a JGR Suzuki já anunciou o seu alinhamento para as últimas sete rondas do campeonato. A equipa contará com Broc Tickle e Freddie Noren, na classe 450SX, e Alex Martin, na classe 250SX.

Inicialmente, pensava-se que o AMA Supercross iria recomeçar apenas em outubro mas, com a primeira corrida a ter lugar ainda durante o mês de maio, alguns pilotos e equipas foram apanhados desprevenidos. É o caso de Joey Savatgy que, depois da queda sofrida na Austrália, está de volta aos comandos da sua moto, mas não está pronto para retomar a competição. O mesmo acontece com Jimmy Decotis, que vai perder o resto da temporada, pois continua em recuperação.

O comunicado da equipa anunciou os substitutos dos dois pilotos lesionados, sendo que, também eles, regressam de lesões. Broc Tickle, tinha fraturado a mão em Arlington, e Freddie Noren, a tíbia.

“O surto de Covid-19 obrigou a uma paragem de dois meses e agora a JGRMX/Yoshimura/Suzuki não poderia estar mais entusiasmada por voltar às corridas, para as restantes sete rondas do Monster Energy Supercross 2020, em Salt Lake City, Utah. Depois das lesões sofridas no início da época, os pilotos Broc Tickle e Freddie Noren, da Suzuki RM-Z450, estão ansiosos por regressar e provar que têm o que é preciso para serem uma ameaça competitiva na categoria rainha. Alex Martin, que ocupa atualmente um sólido quinto lugar na classificação geral, irá também regressar aos comandos da sua Suzuki RM-Z250 e dar continuidade àquilo que iniciou na classe 250 West”, avançou a equipa.

Tickle, que passou mais de metade da sua carreira na Suzuki, fez uma impressionante estreia no Supercross com a equipa JGR/Suzuki durante a sétima jornada em Tampa como substituto do lesionado Joey Savatgy. Infelizmente, uma mão lesionada na ronda seguinte, em Arlington, impediu-o de participar nas rondas seguintes. Noren também teve um forte início de temporada, antes de sofrer uma lesão na segunda ronda. No entanto, isso não impediu que tanto Tickle como Noren se preparassem para o eventual regresso do campeonato.

Alex Martin já tinha deixado a sua marca antes da paragem e estava entre os cinco primeiros classificados da geral de 250SX West. Neste regresso à competição, em Salt Lake City, Martin estará à procura de continuar com o mesmo ritmo, focando-se na velocidade e consistência, para que possa voltar a subir ao pódio.

Foto: Instagram Broc Tickle