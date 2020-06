O campeão em título da classe 250 Este escolheu um dos melhores pilotos de sempre do AMA Supercross para seu treinador.

Foi durante a paragem de quase três meses do campeonato que Chase Sexton e James Stewart celebraram um acordo que tem como principal objetivo, para já, a renovação do título de Supercross por parte do piloto da Geico Honda.

“Apesar de estar um pouco ‘fora do radar’, o James tem estado a ajudar-me muito”, disse Sexton no final da prova de Salt Lake City 1. “Ele é o meu mentor e estamos apenas no começo desta relação mas com muita vontade de continuar a trabalharmos juntos.”

Stewart poderá ser uma grande ajuda para a carreira de Chase Sexton, ele que se estreia aos comandos de uma Honda CRF 450 oficial no campeonato AMA Motocross já este verão.