Bi-campeão do categoria 250 Costa Este, Dylan Ferrandis estreou-se no passado sábado em Houston 1 na cilindrada maior do AMA Supercross.

O francês saiu da grelha apenas em 13.º mas rapidamente ascendeu à 9.ª posição. O piloto da Yamaha rodou praticamente toda a corrida junto a Jason Anderson e Aaron Plessinger.

Nos últimos minutos de corrida, o gaulês atacou e conseguiu superar Anderson para, a duas voltas do fim, concretizar a ultrapassagem ao seu colega de equipa e assumir o 7.º posto.

Vítima de uma fractura numa mão a um mês do início do campeonato, Ferrandis ficou “feliz com o resultado considerando que a pré-época foi muito curta para mim. A classe ‘dos grandes’ é completamente diferente. Estares a lutar constantemente com pilotos que são ou já foram campeões é uma loucura!”.

(Foto: Yamaha)