AMA Supercross: Dylan Ferrandis em liberdade condicional

Muito foi especulado acerca do castigo que o piloto da Monster Energy/Star Racing/ Yamaha iria sofrer depois de ter colocado Christian Craig fora da corrida.





Neste incidente, ambos os pilotos acabaram por cair, mas Ferrandis remontou tão rapidamente que acabou por conseguir ganhar o evento principal de 250SX. Craig, por outro lado, teve que se retirar, devido às condições em que ficou a sua mota.

Entretanto, Ferrandis já confirmou que sofreu uma penalização que não lhe retirou a vitória. “Infelizmente, tive um incidente de corrida com Christian Craig que nos fez cair aos dois durante o evento principal. Quero pedir-lhe desculpa e espero que ele não se tenha magoado, pois esta não era, de todo, a maneira como eu queria ultrapassá-lo”, explicou o piloto. “Correr nunca é fácil, especialmente quando dedicamos toda uma vida ao desporto para ganharmos e temos uma corrida de 15min para o fazer. No entanto, às vezes a decisão que tomamos não é a mais inteligente… O AMA atribuiu-me 12 meses de liberdade condicional com multa se eu violar alguma regra durante este período”, disse Ferrandis que mantém assim a conquista dos vinte e seis pontos.

Naturalmente, Christian Craig não concordou com esta decisão, tendo expressado a sua indignação nas redes sociais. O piloto da GEICO Honda publicou comentário em que diz: “Eu só posso controlar o que eu faço na mota. O que aconteceu ontem à noite estava fora do meu controlo. Tenho orgulho em ser um bom exemplo para este desporto, por isso não vou dizer mais nada. Estou concentrado e ansioso pelo próximo fim-de-semana. Obrigado à minha equipa e a todos os fãs. O apoio tem sido muito e estou bastante agradecido”, afirmou Craig.