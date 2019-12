AMA Supercross: Craig vê suspensão por doping ser levantada O piloto do AMA Supercross recorreu da suspensão que lhe tinha sido aplicada pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo) depois de ter sido feito um controlo anti-doping. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-craig-ve-suspensao-por-doping-_5df3caaff82d7c798270ecd7





O piloto do AMA Supercross recorreu da suspensão que lhe tinha sido aplicada pela FIM (Federação Internacional de Motociclismo) depois de ter sido feito um controlo anti-doping.

Nessa altura, Christian Craig foi acusado de ter tomado substâncias ilícitas e foi banido das competições até março de 2020. Porém, o americano acabou por ver a sua suspensão ser levantada, permitindo-lhe alinhar já na primeira prova no campeonato, a decorrer no dia 4 de janeiro, em Anheim.

Christian Craig não poderia estar mais feliz por regressar à competição mais cedo do que o previsto e expressou a sua satisfação nas redes sociais. “Consegui realizar o que esperava no Tribunal Arbitral do Desporto da Suíça. A minha suspensão será levantada no dia 31 de dezembro, o que é uma vitória que nem consigo descrever. Fiquei sem palavras e muito grato às pessoas ao meu redor, à indústria e aos meus fãs por me manterem animado este ano. Foi o mais difícil para mim e estou muito feliz por finalmente ter terminado. Eu sabia que se desistisse como eles esperavam, eu não me conseguiria sentir em paz sabendo o que poderia ter acontecido diferente. Esta foi a última hipótese e valeu a pena.”

Foto: AMA Supercross