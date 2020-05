Depois de tanto tempo à que o AMA Supercross retomasse as corridas, Cooper Webb e a Red Bull KTM afirmam estar prontos para voltar à competição.

Como a Feld Entertainment anunciou recentemente, as sete rondas finais do Campeonato AMA Supercross de 2020 irão realizar-se no Estádio Rice-Eccles em Salt Lake City, Utah. A partir de 31 de maio e até 21 de junho, as sete corridas que restam, irão ser transmitidas pela televisão e terão lugar duas vezes por semana, aos domingo e quartas-feiras, durante quatro semanas consecutivas, sem a presença de público.

Cooper Webb, que tem manifestado frequentemente o seu desejo de retomar as corridas, encontra-se em terceiro lugar na classificação geral do campeonato e não tem problemas em assumir que está pronto para continuar a lutar pelo título.

“Na KTM, estamos sempre prontos para correr!”, afirmou o piloto. “Eu sei que era questionável se iríamos ou não terminar a temporada, mas sinto que, como pilotos profissionais de supercross, o nosso trabalho é estarmos prontos para correr e fazermos o nosso trabalho sempre que somos chamados. O regresso também nos dá a oportunidade de fazer crescer o nosso desporto, devolver empregos às pessoas e dar a todos os fãs a oportunidade de nos verem correr na televisão, enquanto fazemos tudo o que é possível para nos mantermos seguros e continuarmos a praticar o distanciamento social”.

Roger De Coster, Diretor do grupo KTM também mostrou o seu entusiasmo relativamente a este regresso à competição. “Estamos muito contentes por finalmente podermos pôr o nosso plano em prática. Começámos a sentir-nos bastante aborrecidos depois de tanto tempo sem corridas e agora há novamente uma sensação de vida e energia. Além disso, é muito fixe o Supercross ser um dos primeiros desportos profissionais a estar de volta”, sublinhou De Coster.

De acordo com a Feld Entertainment, o regresso responsável às corridas irá obrigar ao cumprimento de várias orientações e protocolos, tanto pelos pilotos, como todos os restantes membros das equipas. Os esforços de mitigação incluem a pré-seleção, testes, verificações de temperatura, máscaras faciais, maiores esforços de saneamento e distanciamento social, de forma a limitar o contacto entre os indivíduos que estão envolvidos na realização destes eventos. O estádio prestará assistência na implementação e execução do plano. Além disso, o Supercross, em parceria com a Unidade Médica Alpinestars, conta com uma equipa médica formada por sete profissionais para prestar assistência no local.

Quanto à transmissão televisiva, estes são os horários (hora portuguesa) em que os fãs poderão assistir às corridas:

Ronda 11 (250SX Este)

Domingo, 31 de maio | 20:00 – 21:00, na NBCSN, depois 21:00 – 23:00, na NBC

Ronda 12 (250SX Este)

Quarta-feira, 4 de junho | 03:00 h – 06:00 h, na NBCSN

Ronda 13 (250SX Este)

Domingo, 7/8 de junho | 22:00h – 01:00h, na NBCSN

Round 14 (250SX Oeste)

Quarta-feira, 11 de junho | 00:00 – 03:00 h, na NBCSN

Ronda 15 (250SX Oeste)

Domingo, 15 de junho | 00:00 – 03:00 h, na NBCSN

Ronda 16 (250SX Este)

Quarta-feira, 18 de junho | 00:00h – 03:00h, na NBCSN

Ronda 17 (250SX Este/ Oeste)

Domingo, 21 de junho | 20:00 – 21:30, na NBCSN, depois 21:30 – 23:00, na NBCSN

Foto: KTM images