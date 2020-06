Depois de algumas críticas dos pilotos ao estado do terreno na prova de Salt Lake City 1 – realizada no domingo, 31 de Maio, o promotor do campeonato AMA Supercross está empenhado em mostrar melhores condições esta quarta-feira.

De facto, o traçado de SLC1 não estava nas melhores condições, nomeadamente em termos de pó e de aderência. É verdade que a prova teve lugar de dia, o que dificulta um pouco a situação, mas não é normal ver a quantidade de regas que a pista teve de levar para conter o pó.

Isto fez também que o circuito se tornasse ainda mais escorregadio do que já costuma ser. Os pilotos viram-se “gregos” para não deixar fugir à frente ou a traseira nas curvas e a sensibilidade no controlo do acelerador foi o factor determinante.

Por outro lado, é compreensível que a pista fosse bastante mais simples que uma “normal” pista do AMA Supercross. Os pilotos tiveram quase 3 meses sem competição e, nesse sentido, o objetivo era evitar lesões nesta altura.

Foi por isso que vimos poucos “whoops”, apenas um triplo grande e somente duas retas com sequências de saltos onde de podia verdadeiramente fazer a diferença.

Para Salt Lake City 2, a “base” é a mesma mas serão feitas algumas adaptações de modo a permitir que o terreno esteja mais húmido e, ao mesmo tempo, que um traçado um pouco mais desafiante promova a competitividade.

Será a 12.ª ronda do AMA Supercross… acompanhe tudo aqui no Offroad Moto!