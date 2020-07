Vítima de uma violenta queda na sua meia-final em Salt Lake City 7, Colt Nichols já foi submetido a uma intervenção cirúrgica para reparar uma fractura no terceiro metacarpo.

O incidente envolveu também Chase Sexton que, sem querer, aterrou em cima da mão de Nichols e colocou mesmo o piloto da Yamaha de fora da última Final da temporada do AMA Supercross.

Os dois admitiram terem cometido erros, Nichols por não ter visto que Sexton já vinha no ar e o piloto da Honda por ter arriscado saltar uma sequência de saltos sem dar muito espaço ao n.º 13.

Com esta lesão, a Star Racing Yamaha anunciou que Colt Nichols vai ter falhar as duas primeiras rondas do AMA Motocross, a primeira das quais está marcada já para dia 18 de Julho.

(Foto: Octopi)