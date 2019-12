AMA Supercross: Chase Sexton lesionado Foi confirmado pela equipa GEICO Honda que Chase Sexton sofreu uma lesão na clavícula, consequente de uma queda enquanto se divertia com uma pit bike. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-chase-sexton-lesionado_5dfa429a4e76e5796b21d013





Foi confirmado pela equipa GEICO Honda que Chase Sexton sofreu uma lesão na clavícula, consequente de uma queda enquanto andava numa pit bike. Apesar de não ter sido imediatamente clara qual a extensão da lesão contraída por Sexton, sabe-se agora que foi necessária uma cirurgia para ser colocada uma placa.

O americano tinha divulgado um vídeo seu numa pista no quintal do seu companheiro de equipa, Jo Shimoda, e assim que surgiram os rumores de que um piloto tinha sofrido um acidente nessas mesmas circunstâncias, Chase Sexton foi o primeiro nome a vir à baila.

Já não é a primeira vez que o americano tem problemas na clavícula este ano, visto que em Outubro também se lesionou a andar de mota com os amigos.

O plano para a pré-temporada seria a preparação para o arranque da sua carreira em 450 no Lucas Oil, dando-lhe algum tempo para testar com a Honda HRC. Com este passo atrás depois da lesão na clavícula, Chase Sexton e a equipa estão agora focados no Tampa Supercross, que terá lugar em Fevereiro do próximo ano. Nessa altura, o piloto americano terá hipótese de defender o seu título da Costa Este.

Foto: AMA Supercross