Chad Reed também não ficou indiferente aos fogos que de estão a devastar o seu país natal e colocou as suas calças e camisola da Fox Racing do Evento Principal St.Louis 2020 450SX em leilão no eBay. Todos os lucros que resultarem da venda irão ser entregues aos Bombeiros Rurais de New South Wales, que estão a trabalhar numa área que tem sido duramente atingida pelos incêndios florestais.

Reed é de Nova Gales do Sul, na Austrália, e é uma das estrelas grandes estrelas do desporto motorizado do país que leiloou objetos que utilizou nas corridas para contribuir com uma ajuda que, nesta altura, é preciosa.

Foto: AMA Supercross