AMA Supercross: Broc Tickle testa a JGR/Yoshimura Factory Suzuki Broc Tickle foi visto, esta semana, a dar algumas voltas na pista de testes da Joe Gibbs Racing/Yoshimura Factory Suzuki Racing, na Carolina do Norte.





Broc Tickle foi visto, esta semana, a dar algumas voltas na pista de testes da Joe Gibbs Racing/Yoshimura Factory Suzuki Racing, na Carolina do Norte.

Está previsto que o Campeão Regional do Oeste 250SX de 2011, regresse às corridas no Tampa Supercross, no dia 15 de Fevereiro. Tickle passou os últimos tempos a treinar aos comandos de motas Husqvarna, com o apoio da AEO Powersports.

No entanto, a JGR e a Suzuki precisam de uma piloto de 450, visto que Joey Savatgy e Fredrik Noren estão de fora da competição devido a lesões. A RacerX contactou a equipa, que confirmou que Tickle tem estado a testar com eles mas que ainda nenhum acordo foi assinado. Já o piloto revelou que se sente confortável na Suzuki, depois de ter passado muitos anos com a RM-Z450 da equipa RCH Suzuki.

Recordamos que a última corrida em que Broc Tickle participou foi o Seattle Supercross, no dia 7 de abril de 2018. Na semana seguinte, foi notificado pela FIM que o informou que tinha sido suspenso provisoriamente da competição após ter sido encontrada uma substância estimulante no seu organismo, que consta da Lista Proibida da FIM de 2018.

A equipa com quem estava na altura, Red Bull KTM, cortou os laços profissionais que tinha com o piloto no dia 15 de maio de 2018. A partir daí, Tickle passou um longo período de tempo no limbo, à espera de informações sobre a data em que poderia regressar à competição. O piloto acabaria por ser notificado em Maio de 2019, mais de um ano depois de lhe ter sido detectada a substância ilícita no organismo, com a informação de que a sua suspensão iria durar dois anos, a partir da data do teste original.

Ora, feitas as contas, isto significa que Broc Tickle poderá regressar já no dia 10 de fevereiro. A prova de Tampa, no dia 15 de fevereiro, é a corrida mais próxima a essa data, altura essa em que tem a possibilidade de voltar às pistas.

Foto: Jason Weigandt/Racer X Online