Após ter acusado substâncias consideradas ilegais num teste antidoping da FIM, Broc Tickle foi suspenso por dois anos, perdendo ainda o seu lugar na equipa Red Bull KTM. Fora das competições, Broc tentou manter-se em forma, treinou outros pilotos e, ocasionalmente, ajudou a equipa Troy Lee Designs KTM 250 nos testes.

A Suzuki confirmou que Tickle se vai juntar à JGRMX/Yoshimura/Suzuki Racing Team na Flórida, como substituto dos lesionados Fredrik Noren e Joey Savatgy. O piloto, que passou mais de metade da sua carreira na Suzuki, fará o seu regresso ao Supercross no Estádio Raymond James e competirá na categoria rainha com a equipa durante o resto da época de Supercross.

“Estou muito entusiasmado com esta oportunidade com a equipa JGRMX/Yoshimura/Suzuki. Tinha já algo fantástico preparado mas ainda faltavam algumas peças que no dia da corrida podem realmente ser importantes. É precisamente aí que entra a JGR, visto que tem o apoio da Suzuki. No passado, tive sucesso com a marca, por isso quando começámos a comunicar e a juntar as coisas, acabou por resultar e fez sentido avançar com o programa da JGR Suzuki”, explicou Broc Tickle.

O piloto do Michigan iniciou a sua carreira profissional em 2006 e, desde então já conquistou oito pódios, 21 lugares nos cinco primeiros e 93 nos 10 primeiros, durante sua carreira de 450. Além disso, Tickle também conquistou o título de campeão de Supercross da West Coast Lites 250 em 2011.

“Estou ansioso por voltar a correr. O objetivo geral é ir para a pista, aproveitar, divertir-me e, claro, fazer o melhor que posso. Dois anos sem correr é muito tempo, mas estou pronto para o desafio e ansioso para voltar a treinar, competir e fazer isto ao mais alto nível”, garantiu o americano.

Foto: Instagram Broc Tickle