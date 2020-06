Broc Tickle foi uma das “baixas” do recomeço do campeonato AMA Supercross em Salt Lake City.

O piloto oficial da JGR Suzuki tinha aproveitado o intervalo nas corridas para recuperar de uma fractura na mão esquerda. No entanto, o azar voltou a bater-lhe à porta e, desta vez, fracturou a mão direita.

“Na primeira sessão de treinos, sofri uma pequena queda. A moto vinha a cair na minha direção e eu coloquei a mão para impedir que me atingisse. Acabei por partir a minha outra mão. Espero conseguir voltar já no próximo domingo” disse Broc Tickle aos seus fãs no final.

(Foto: Feld Entertainment)