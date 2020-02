AMA Supercross: Brian Moreau continua nos cuidados intensivos O jovem francês de apenas 17 anos continua internado no Hospital de Tampa depois de ter fracturado a vértebra C7 na primeira sessão de treinos para a ronda do AMA Supercross que ali se disputou no passado sábado. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-brian-moreau-continua-nos_5e4e476bec64cc12b38f2d43





O jovem francês de apenas 17 anos continua internado no Hospital de Tampa depois de ter fracturado a vértebra C7 na primeira sessão de treinos para a ronda do AMA Supercross que ali se disputou no passado sábado.

O site Lebigusa.com publicou recentemente algumas declarações do pai do piloto da Red Bull Troy Lee Designs KTM.

“Agradeço a todos a atenção que têm tido para com o Brian. Primeiro, tenho de dizer que a Mathilde Musquin tem sido formidável. Ela tem gerido toda esta situação de uma maneira incrível. É o anjo da guarda do Brian. Além disso, a mãe e a irmã do Brian chegaram a Tampa na quinta-feira e, por isso, ele já tem a família junto dele.”

Quanto ao tratamento dado pelo hospital, o pai do gaulês disse que “quando o Brian chegou já vários médicos estavam a par do que tinha acontecido. Fizeram dele uma prioridade e levaram-no de imediato para o bloco operatório. O Brian ainda não mexe as pernas mas na terça feira já tinha alguma sensibilidade nas costas, quando comparado com o dia anterior.”

A esperança mantém-se bem viva no seio da família Moreau: “estamos todos com ele e acreditamos na sua recuperação.”

Entretanto, quem também veio a público dar mais algumas informações foi Gerard Valat, agente do piloto da KTM. “A espinal medula do Brian está comprimida mas não seccionada. É necessário que o hematoma desapareça para aliviar a pressão sobre a medula, o que pode levar cerca de 10 dias.”

Vamos esperar que Brian Moreau recupere a 100% deste susto e que possa voltar à sua vida normal e à carreira que estava prestes a iniciar no AMA Supercross.