Vítima de uma violenta queda na última ronda do AMA Supercross, Austin Forkner vai ficar afastado das pistas durante cerca de dois meses.

O piloto da Kawasaki chegou a Salt Lake City 7 a apenas sete pontos de Dylan Ferrandis na luta pelo título da classe 250 Costa Oeste. Depois de arrancar na 2.ª posição, sofreu uma queda numa sequência de saltos e a corrida teve mesmo de ser interrompida para que a equipa médica o assistisse.

Rumores ainda circularam de que Forkner iria ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica para remover o baço mas o comunicado oficial da Kawasaki refere apenas que “sofreu múltiplas lesões abdominais que o vão obrigar a parar por um período entre seis e oito semanas”.

Depois de Jordon Smith e Garrett Marchbanks – vítimas de lesões que o vão afastar do resto da temporada de 2020 – Austin Forkner é o terceiro piloto da equipa Monster Energy Pro Circuit Kawasaki a lesionar-se este ano.

Dos seus quatro membros, a estrutura de Mitch Payton está agora reduzida a apenas um e vai apresentar-se na abertura do campeonato AMA Motocross no dia 18 de Julho apenas com Cameron McAdoo.

(Foto: Octopi)