A carreira e as conquistas de James Stewart não deixam dúvidas. Foi um dos melhores pilotos de sempre, desafiando todas as probabilidades, não só em pista como nas suas peripécias, visto que foi também um dos pilotos mais controversos.

Foram muitas as situações em que o piloto americano gerou polémica e uma delas terá de ser o documentário que recusou fazer. Stewart recusou a proposta de milhões que lhe foi feita e abandonou projeto mas, pouco depois de isto aconteceu, estreou o documentário “Bubba’s World”, que relata a vida do piloto.

Outra das controvérsias relacionadas com James Stewart, está relacionada com o facto de que terá dito à WADA (Agência Mundial Anti-Doping), que não estava a tomar nenhuns medicamentos, sendo que depois acabaram por encontrar uma substância proibida no seu organismo. Adderall foi a substância encontrada no seu sistema, conhecida por ser ilegalmente utilizada como potenciadora do desempenho desportivo dos atletas. Stewart não tinha qualquer tipo de autorização médica para poder ingerir esta substância por motivos de saúde e, por isso mesmo, foi considerado uma tentativa de esconder uma substância proibida, o que colocou em risco a sua carreira.

Como consequência, o piloto americano foi punido com uma suspensão de 16 meses. Muitos sentiram que a punição era demasiado severa, até porque James ficou desorientado por ter sido banido, depois de ter tomado algo que, alegadamente, lhe disseram não ter qualquer problema. As regras não são mantidas em segredo, pelo que há poucas desculpas para ser apanhado, mas o processo de determinar a culpa e o castigo dos pilotos apanhados com substâncias ilícitas no organismo permanece envolto em secretismo e é também bastante complicado.

Em 2011, James voltou a fazer das suas, ao colocar luzes vermelhas e azuis no seu carro para parecer um veículo da polícia, na tentativa de abrandar um carro à frente do seu para poder ultrapassar. Para seu azar, nesse carro, seguiam verdadeiros polícias fora de serviço. Stewart foi mandado encostar e acabou por ser detido.

Outra situação que colocou James Stewart debaixo dos holofotes foi quando a Pirelli ajudou James ao trocar o pneu do seu patrocinador por um Bridgestone numa sessão de treino e depois por um Dunlop noutra em Anaheim. Ele estabeleceu a sua volta mais rápida na Dunlop, num pneu que, ao que parece, ou tinha sobrado de épocas anteriores na marca ou outra equipa lho tinha oferecido. No entanto, o pneu foi devolvido à Dunlop após a sessão. Depois disto acontecer, a equipa alegou que, dado que James não estava habituado aos Pirelli e estavam a ter problemas com a montagem, tentaram a Dunlop.

Por último, mas não menos impressionante, o não comparecimento de James Stweart num evento na Austrália. Inicialmente e para a alegria de todos os fãs, ele disse que vinha. Porém, a equipa acabaria por anunciar que o piloto não iria estar presente. Depois, ao que parece, ele ficou triste por não vir e disse: “fiquei bastante devastado por ver a resposta depois de ter anunciado que não conseguiria chegar à Austrália”, disse Stewart. “Os adeptos sempre foram uma das melhores coisas para mim e depois de ver as suas reacções, tanto boas como más, sabia que tinha de arranjar uma forma de lá chegar. Falei com a equipa e resolvemos algumas coisas. Sempre quis ir até lá e correr”. Tudo parecia bastante promissor e James acabaria por ir mesmo a Sydney. Isto, se não se tivesse lesionado no Bercy-Lille Supercorss. Depois disso, James Stewart deixou de atender telefonemas e nunca apareceu, deixando a multidão que estava à sua espera em Sydney extremamente desiludida.

_

Foto: Facebook James Stewart