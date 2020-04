O coronavírus levou à paragem do AMA Supercross após a 10ª ronda do campeonato. Apesar das restrições que subsistem um pouco por todo o mundo, parece que existe um plano provisório para retomar as corridas já no mês de maio.

Se tudo correr como planeado, as sete corridas que faltam irão realizar-se no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, às sextas-feiras e segundas-feiras à noite. Não haveria espetadores no estádio e os promotores do Supercross teriam de limitar o número total de pessoas, incluindo pilotos, mecânicos, chefes de equipa, funcionários do AMA, pessoal da Feld Motorsport, meios de comunicação social, operadores de câmara de televisão, médicos de pista e muitos outros a apenas algumas centenas de pessoas.

A primeira prova terá lugar, possivelmente, no dia 15 de maio, dependendo de quando é que a pista, as equipas os pilotos e os media estejam prontos para recomeçar. Assim sendo, a segunda prova teria lugar na segunda-feira seguinte, dia 18 de maio. O calendário de provas de sexta-feira a segunda-feira continuaria durante três semanas, de forma a completar seis das corridas que ainda estão por realizar. A sétima e última prova seria marcada para o final de junho.

Quanto ao facto de se realizarem às sextas-feiras e segundas-feiras deve-se ao facto de que essas seriam as únicas faixas horárias consistentes disponíveis para um programa de televisão em direto, com uma duração de três horas.

Inicialmente, depois de ter tido início a pandemia que obrigou a que o campeonato parasse, não estava previsto que as corridas fossem retomadas tão rapidamente. No entanto, ao abrigo dos seus contratos com os patrocinadores, a Feld Entertainment poderia perder milhões de dólares em patrocínios que teriam de ser devolvidos aos patrocinadores, caso não completassem as 17 rondas.

Para que isto possa acontecer terão de ser cumpridas inúmeras regras de segurança, devido ao coronavírus, sendo que este calendário poderá sofrer várias alterações ao longo do tempo e, claro, pode também acabar por ser encurtado. Cada uma das provas irá estar sempre dependente da evolução do vírus no local em questão, à medida que se aproxima o mês de maio. Caso fosse necessário, os promotores do Supercross poderiam até voltar à sua ideia inicial de terminar o campeonato de 2020 em setembro e outubro.

Foto: AMA Supercross