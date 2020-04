Numa altura em que os EUA são já o país do mundo com mais infectados e mais mortes causadas pelo novo coronavírus, o promotor do campeonato AMA Supercross parece estar decidido em realizar 7 provas todas no mesmo estádio para encerrar a temporada.

Mas como? O estado do Arizona já terá declarado que vai acabar com o período de confinamento obrigatório no dia 30 de Abril. Desta forma, o plano será realizar as 7 rondas que faltam em Glendale, a primeira das quais já em meados de Maio.

Seriam 7 provas em 7 fins de semana consecutivos de modo a terminar a tempo de iniciar o campeonato AMA Motocross na data prevista.

O plano parece ser fazer as corridas “à porta fechada”, ou seja, sem espectadores no estádio.

Se assim for, em breve teremos Eli Tomac e Ken Roczen a discutir o título de campeão… três pontos separam o americano e o alemão neste momento… aguardamos por cenas dos próximos episódios.

—

(Foto: AMA Supercross)