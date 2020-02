AMA Supercross 450, San Diego: A primeira de Cooper Webb À sexta ronda do campeonato AMA Supercross, o campeão em título conseguiu finalmente o seu primeiro triunfo. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-450-san-diego-a-primeira-de_5e3fbfb0ee210512b2cbe37a





À sexta ronda do campeonato AMA Supercross – disputada em San Diego – o campeão em título conseguiu finalmente o seu primeiro triunfo.

O “holeshot” foi de Blake Baggett mas, logo na segunda curva, Adam Cianciarulo assumiu a 1.ª posição. Cooper Webb não perdeu tempo e rapidamente se colocou na perseguição ao “rookie”.

Durante 20 voltas, Cianciarulo e Webb jogaram “ao gato e ao rato”. Trocando de trajetórias em vários pontos do circuito, foram inúmeras as vezes em que rodaram lado a lado, para gáudio do público presente no estádio Petco Park.

Nos minutos finais, Webb “trocou as voltas” ao piloto da Kawasaki. Quando o AC9 pensava estar a defender a trajetória interior numa curva, o campeão foi por fora e conseguiu ser mais rápido na sequência de saltos que se seguia.

Estava feita a ultrapassagem e Cooper Webb caminhou para a vitória, cortando a meta com 2,7 segundos de avanço sobre Cianciarulo – ainda não foi desta que o “rookie” conseguiu a tão desejada vitória.

Blake Baggett perdeu algumas posições nos momentos iniciais da corrida mas recuperou em poucas voltas e rodou quase sempre na 3.ª posição em que viria a terminar – foi o seu primeiro pódio de 2020.

Eli Tomac e Ken Roczen sairam muito mal da grelha e, na passagem inicial pela meta eram apenas 10.º e 9.º respetivamente. Os dois primeiros no campeonato cometeram alguns erros e não se conseguiram ao trio da frente, tendo Tomac terminado em 4.º e o alemão em 6.º.

Assim, na classificação provisória do AMA Supercross 450, Ken Roczen tem agora apenas 1 ponto de vantagem sobre Eli Tomac e 9 pontos sobre Cooper Webb.

A próxima ronda é já no dia 15 de Fevereiro em Tampa, na Florida.

Classificação da Final da classe 450 em San Diego

(Foto: Simon Cudby/KTM)