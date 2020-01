AMA Supercross 450, Glendale: Magistral Ken Roczen! Glendale recebeu a 4.ª ronda do campeonato AMA Supercross num formato “Triplo Crown”, ou seja, com três Finais para cada classe. Ken Roczen foi o mais forte e reforçou a sua liderança na classificação provisória. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-450-glendale-magistral-ken_5e2d9eefab112512a5a80ad9





Na primeira Final, Zach Osborne saiu “disparado” da grelha de partida na frente de Eli Tomac, Ken Roczen e Adam Cianciarulo. Roczen superou Tomac e, pouco depois, aproveitou a queda de Osborne para assumir o comando. Apesar da pressão do piloto da Kawasaki, o alemão esteve absolutamente irrepreensível e levou de vencida a corrida inaugural da noite.

Na segunda Final, Ken Roczen assinou o “holeshot” e rapidamente começou a fugir à concorrência. Cooper Webb – que tinha sido apenas 7.º na primeira manga – teve um bom arranque mas não aguentou o ritmo do piloto da Honda e cedo se viu pressionado por Adam Cianciarulo e Eli Tomac. O “rookie” ultrapassou Webb mas caiu pouco depois e quem aproveitou foi Tomac que subiu ao 2.º posto nessa altura. Webb não esteve no seu melhor e ainda perdeu posições para Jason Anderson e Blake Baggett, eles que terminaram atrás do vencedor Roczen e do 2.º classificado Tomac.

À entrada para a terceira e última Final da noite, Ken Roczen tinha 2 pontos de vantagem sobre Eli Tomac na classificação geral. Martin Davalos saiu da grelha na frente mas Jason Anderson assumiu de imediato o comando, tentando beneficiar do péssimo arranque de Roczen e Tomac. No entanto, a corrida seria interrompida à quarta volta devido à queda de Chris Blose.

No recomeço da corrida, Ken Roczen voltou a conseguir o “holeshot”, enquanto Eli Tomac não evitou um toque na traseira da Husqvarna de Zach Osborne e caiu na segunda curva. Cooper Webb saiu da grelha na 2.ª posição logo seguido por Jason Anderson mas os dois norte-americanos nunca tiveram a par do ritmo do alemão.

Adam Cianciarulo veio de trás para começar a pressionar Webb nos últimos minutos. O piloto da Kawasaki fez uma espectacular ultrapassagem ao campeão em título nos “whoops” mas, na volta seguinte, foi vítima de uma violenta queda exatamente nessa zona do circuito. Com isto, Tomac ascendeu ao 3.º posto nesta última Final.

Na classificação geral da prova de Glendale, Ken Roczen conseguiu a sua segunda vitória da temporada e tem agora 8 pontos de vantagem no campeonato sobre Eli Tomac. Jason Anderson subiu ao degrau mais baixo do pódio.

Oakland recebe a 5.ª jornada do AMA Supercross já no próximo sábado.

(Foto: Facebook AMA Supercross)