AMA Supercross 450, Glendale: Forkner volta a vencer na Final 2 Na segunda corrida da noite, Justin Cooper tentou tudo para fazer melhor do que no evento anterior. No entanto, apesar do esforço, a vitória ficou, uma vez mais, para Austin Forkner. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-450-glendale-forkner-volta-a_5e2dd08584a13912995138c6





Na segunda corrida da noite, Justin Cooper tentou tudo para fazer melhor do que no evento anterior. No entanto, apesar do esforço, a vitória ficou, uma vez mais, para Austin Forkner.

Cooper arrancou da melhor forma e tomou a liderança desde o início da prova. Derek Drake também mostrou que poderia ter uma palavra a dizer, seguindo atrás de Cooper. Já Ferrandis, não começou da melhor forma e perdeu algumas posições logo no início, colocando-se no 10º lugar.

Nesta altura, Cooper comete um grande erro e volta a cair quando seguia na liderança da corrida. O piloto voltou a entrar em prova mas acabou por perder várias posições e a oportunidade de lutar pela vitória. Craig também voltou a cair mas, desta vez, não conseguiu voltar a entrar em prova.

Na frente, Forkner passava Mosiman para segundo e Ferrandis subia para a sexta posição. Depois da queda de Justin Cooper, foi Drake quem se estabeleceu como líder da corrida.

Mais para o final da corrida, surgiu uma intensa batalha pelo terceiro lugar entre Mosiman e Ferrandis, que queria somar pontos para entrar da melhor forma no último evento da noite.

Forkner acabou por passar Derek Drake para liderança e Ferrandis conseguiu terminar em segundo, depois de passar o piloto da KTM e Michael Mosiman.

Foto: Facebook Austin Forkner