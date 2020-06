Salt Lake City 7 tinha tudo para ser uma corrida emocionante. Não só estava a discussão do título de 450 como também havia uma série de “outsiders” sedentos por fechar a temporada com um triunfo.

No arranque, Dean Wilson foi o mais eficaz. Eli Tomac não saiu muito bem da grelha mas Cooper Webb “conseguiu” fazer ainda pior… o piloto da KTM viu-se envolvido numa queda, saindo da primeira curva apenas em 18.º.

Ken Roczen arrancou em 2.º mas, ainda na volta inicial, o alemão não evitou uma queda na parte mais seca do circuito e desceu várias posições.

Com isto, quem ascendeu ao 2.º posto foi Jason Anderson, logo seguido por Zach Osborne. Os três pilotos da Rockstar Energy Husqvarna dominavam os lugares do pódio no final da primeira metade da corrida. Atrás deles estavam Benny Bloss e Malcom Stewart.

Ao fim de dez minutos, Eli Tomac era 6.º e Cooper Webb o 10.º. O piloto da Kawasaki só queria terminar a prova enquanto que o campeão de 2019 tinha dificuldades em superar o seu “inimigo preferido”, Ken Roczen.

Logo atrás de Jason Anderson, Zach Osborne ultrapassou Dean Wilson e rapidamente se colou à traseira da moto do “El Hombre”. A luta entre os dois companheiros de equipa foi uma constante mas Osborne parecia estar a “estudar” Anderson durante várias voltas.

Benny Bloss perdeu o 4.º lugar para Malcolm Stewart à 15.ª volta e, logo de seguida, o piloto da KTM foi ultrapassado por Eli Tomac. Por essa altura, Cooper Webb subia ao 9.º posto mas continuava atrás de Ken Roczen.

Nas últimas voltas, Jason Anderson perdeu o assento da sua Husqvarna e não conseguiu manter o ritmo que trazia. Zach Osborne rapidamente recuperou os 3 segundos de desvantagem que tinha para o n.º 21 e, a quatro voltas do fim, desferiu o ataque ao seu colega de equipa.

Não havia nada que Anderson pudesse fazer e Osborne caminhou sozinho para a primeira vitória da sua carreira na classe maior deste campeonato.

Depois de mais de 30 vitórias no AMA Supercross 450 nos últimos anos, Eli Tomac conseguiu finalmente o título que tanto procurava.

Para a história ficará como o piloto mais velho a conquistar a sua primeira coroa e também o primeiro a sagrar-se campeão já com filhos. Além disso, ET permitiu à Kawasaki voltar aos títulos, algo que não acontecia desde 2014.

Classificação da Final de 450 de Salt Lake City 7