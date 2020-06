Pela primeira vez na história do AMA Supercross, uma ronda deste campeonato teve lugar a uma quarta-feira. Mais uma vez, o palco foi Salt Lake City numa jornada a que Eli Tomac e Ken Roczen chegaram separados por 8 pontos na luta pelo título da classe 450.

Vince Friese foi o autor do “holeshot” mas rapidamente Zach Osborne assumiu o comando da corrida. Mais atrás, Tomac e Roczen viram Malcolm Stewart cair à sua frente e foram relegados para fora do Top 10. O duo começou logo a subir posições, com o alemão a ultrapassar o piloto da Kawasaki. Na primeira passagem pela meta, ocupavam o 8.º e 9.º lugar, respetivamente.

Logo à segunda volta, Roczen falhou uma sequência de saltos e viu Tomac superá-lo. Mas o piloto da Honda estava muito forte nos “whoops” e ultrapassou em simultâneo Tomac e Davalos nessa zona da pista, subindo assim ao 6.º posto.

Um a um, o 94 e o 3 foram “despachando” quem estava à sua frente. Primeiro foi Dean Wilson e, logo se seguida, Justin Barcia. Mas quando chegaram a Jason Anderson as coisas foram diferentes. Roczen não conseguiu ultrapassar logo o piloto da Husqvarna e a verdade é que “quem não marca, sofre”.

Eli Tomac lá “atinou” com os “whoops” e foi nessa zona que conseguiu ultrapassar o alemão e, logo de seguida, Jason Anderson. O líder do campeonato chegava assim ao 3.º posto a meio da corrida e, nessa altura, estava a 5,4 segundos do comandante Zach Osborne e a 4,2 segundos de Cooper Webb, o 2.º classificado.

Enquanto Roczen “bloqueou” atrás de Anderson, Tomac foi-se aproximando de Osborne e Webb, eles que entraram nos últimos 5 minutos de corrida completamente “colados”.

O piloto da KTM estudou o n.º 16 durante várias voltas para desferir o seu ataque a 3 minutos do fim. Tomac aproveitou e, logo de seguida, superou Osborne. Nesta altura, Roczen continuava atrás de Anderson…

Mas Tomac queria mais… O piloto da Kawasaki queria a vitória! ET deu o máximo para até ao último segundo da corrida mas Cooper Webb não cedeu à pressão e conseguiu voltar às vitórias.

Osborne fechou o pódio na frente de Anderson e Roczen. O piloto da Honda perdeu mais 5 pontos para Tomac e está agora a 13 do líder no campeonato.

O AMA Supercross tem a sua próxima ronda já no domingo, dia 6 de Junho, também em Salt Lake City.

Classificação da Final de 450 em Salt Lake City 2

Classificação atual do campeonato AMA Supercross 450

—

(Foto: Simon Cudby/KTM)