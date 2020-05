O piloto da Kawasaki não podia ter tido um dia melhor em Salt Lake City 1 e fez uma excelente operação em termos de pontos no campeonato.

Blake Baggett foi o autor do holeshot na frente da Adam Cianciarulo. No entanto o piloto da Kawasaki caiu na segunda volta e cedeu o 2.º posto a Justin Brayton.

Eli Tomac e Cooper Webb passaram por cima da moto de Cianciarulo e por pouco não caiam também. Com isto, quem se aproximou foi Ken Roczen. Assim começou a luta pelo 3.º posto entre os três candidatos ao título: Tomac, Webb e Roczen.

O alemão estava “on fire” e não demorou muito tempo a ultrapassar Tomac. No entanto, não conseguiu fazer o mesmo Webb e como “quem não marca, sofre”, o piloto da Honda acabou ultrapassado por Tomac.

O piloto da Kawasaki “ligou o turbo” aos 7 minutos de corrida e superou quase “de repente” Webb e Brayton. O líder do campeonato chegou-se a Blake Baggett num ápice. Para surpresa de todos, ainda a prova não ia a meio e já o detentor da placa vermelha era o comandante!

Daí para a frente, Eli Tomac fez uma corrida irrepreensível, ampliando o seu avanço de volta para volta e “ignorando” a quente disputa pelo 2.º lugar atrás de si. Os protagonistas desse combate? Baggett, Webb e Roczen!

O piloto da KTM número 1 aproveitou a “dobragem” aos pilotos mais atrasados para lançar o ataque a Baggett, fazendo com o que BB4 falhasse uma sequência de saltos e, com isso quem ficou a ganhar foi Ken Roczen que, assim, ascendeu ao 3.º lugar.

Nos últimos 5 minutos de corrida, Tomac geriu a corrida a partir da frente – sempre com uma vantagem de 3 segundos, no mínimo. Por sua vez, Cooper Webb e Ken Roczen rodaram isolados em 2.º e 3.º, respetivamente. No entanto, o alemão não se livrou de um grande susto a duas voltas do fim, evitando por muito pouco aquela que podia ter sido uma grande queda.

Jason Anderson teve uma excelente reta final da prova e subiu ao 4.º posto, na frente de Zach Osborne e Martin Davalos, eles que também conseguiram ultrapassar nos últimos instantes da corrida, Blake Baggett – ele que liderou a corrida nos primeiros 9 minutos.

Nas contas do campeonato, Eli Tomac ampliou a sua vantagem sobre Ken Roczen para 8 pontos e sobre Cooper Webb para 32 pontos.

