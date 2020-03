AMA Supercross 450, Daytona: Eli Tomac conquista a quinta vitória da época Eli Tomac conquistou Daytona, uma vez mais, depois de roubar a vitóra a Ken Roczen, que liderou durante grande parte da corrida. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-450-daytona-eli-tomac_5e6540f1d2b618196e67e3a4





Eli Tomac conquistou Daytona, uma vez mais, depois de roubar a vitóra a Ken Roczen, que liderou durante grande parte da corrida.

Ao arranque para a a final da classe 450, Jason Anderson liderou na frente de Ken Roczen, Vince Friese, Aaron Plessinger e Justin Barcia. Os olhares focaram-se, imediatamente, na batalha que acontecia na frente da corrida entre Anderson e Roczen. Ainda durante a primeira volta, Anderson comete um pequeno erro que facilita a passagem de Ken Roczen.

Entretanto, mais atrás, Webb consegue fazer a ultrapassagem a Barcia para quarto e, logo de seguida passa Plessinger para terceiro.

Numa altura em que os cinco primeiros seguiam muito próximos, foi altura de Eli Tomac lançar o ataque e começar a ganhar posições, sendo que a primeira vítima foi Justin Barcia. Pouco depois, era Cooper Webb que começava a pressionar Anderson, na luta pelo segundo lugar, mas sem sucesso.

Porém, o piloto da KTM não desistiu e acabou por, eventualmente, conseguir escolher a melhor trajectória e ultrapassar Anderson. Com todas as constantes trocas de posições, acabam por facilitar a aproximação de Tomac.

Sensivelmente a meio da corrida Roczen ainda levava uma vantagem de quase seis segundos sobre o segundo, diferença essa que não tardaria em começar a diminuir.

Tomac passou Anderson para terceiro e, juntamente com Webb começa a aproximar-se de Roczen. Eli Tomac não tardou a chegar perto de Webb e, apesar de ter tentado defender-se ao máximo, não conseguiu deter o imparável piloto da Kawasaki.

Com o caminho livre para chegar a Ken Roczen e quatro segundos e meio para recuperar, Tomac avançou a todo o gás. Pouco depois já estava a desafiar Roczen pela liderança da corrida, numa batalha que levou os fãs ao rubro.

Eli Tomac não deu hipótese e conquistou a sua quarta vitória em Daytona, assegurando a liderança do campeonato, agora com 226 pontos. Ken Roczen terminou logo atrás, em segundo lugar, e está a três pontos de Webb, com 223 pontos. Já Cooper Webb fechou em terceiro e segue na mesma posição do campeonato, com 197 pontos. Jason Anderson chegou depois, em quarto, seguido de Justin Barcia, que completou o top 5.

Foto: AMA Supercross