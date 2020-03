AMA Supercross 450, Atlanta: Ken Roczen regressa às vitórias Ken Roczen alcançou em Atlanta a sua terceira vitória da temporada e voltou a ficar empatado com Eli Tomac na liderança do campeonato. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-450-atlanta-ken-roczen_5e5d695a24a57b1757d1d551





Ken Roczen alcançou em Atlanta a sua terceira vitória da temporada e voltou a ficar empatado com Eli Tomac na liderança do campeonato.

O alemão da Honda realizou o “holeshot” e rapidamente se isolou no comando da corrida. Com uma performance “imaculada”, Roczen triunfou com mais de 13 segundos de vantagem sobre o 2.º classificado.

O “rookie” Martin Davalos fez a sua melhor prestação até agora na classe 450. O equatoriano ocupou o 2.º posto durante 20 das 25 voltas mas acabaria por ser “vítima” do ritmo diabólico de Justin Barcia, Cooper Webb e Eli Tomac.

De uma só vez, Davalos perdeu posições para este trio. Barcia deixou Webb e Tomac a lutarem pela 3.ª posição e subiu ao degrau intermédio do pódio. Tomac. Que tinha caído no início da corrida com Blake Baggett, tentou a ultrapassagem a Webb por várias vezes mas o campeão em título aguentou a pressão e garantiu o 3.º posto.

O campeonato AMA Supercross prossegue no próximo fim-de-semana no mítico Daytona International Speedway.

(Foto: Facebook AMA Supercross)