Na Final da classe 450, o autor do “holeshot” foi Ken Roczen. O alemão queria vencer pela segunda vez consecutiva e tentou logo separar-se da concorrência. Mas Blake Baggett tinha outros planos…

O piloto da KTM pressionou o n.º 94 durante algumas voltas mas quem acabou por cometer um erro foi mesmo Baggett, que caiu.

Cooper Webb ficou então na 2.ª posição mas seria por pouco tempo… Eli Tomac – que tinha arrancado em 10.º – precisou de apenas cinco voltas para chegar a 2.º e, a partir daí, todos sabiam que seria uma questão de tempo.

À oitava passagem pela meta, o n.º 3 já era o comandante, posição que não mais largou até ao fim. Roczen conseguiu suster os ataques de Cooper Webb e subiu ao degrau intermédio do pódio.

Seguiram-se Zach Osborne, Jason Anderson e Adam Cianciarulo.

O campeonato norte-americano de Supercross prossegue no próximo fim-de-semana em Glendale, no estado do Arizona.

(Foto: Facebook AMA Supercross)