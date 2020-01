AMA Supercross 450, Anaheim I: Vitória surpresa de Justin Barcia Imprevisível como sempre, a ronda de abertura do AMA Supercross superou as expectativas e, no final da noite, poucos esperavam ter Justin Barcia no lugar mais alto do pódio. desporto MotoSport desporto/ama-supercross-450-anaheim-i-vitoria-surpresa_5e11da827d80d11be4b70028





No arranque, Vince Friese realizou o “holeshot” mas, ainda na volta inicial, Barcia assumiu o comando. Enquanto os outros favoritos tentavam ultrapassar Friese, o piloto da Yamaha aproveitou para se isolar na liderança, assegurando desde logo uma vantagem de cerca de 2 segundos.

Justin Brayton chegou rapidamente à 2.ª posição mas não aguentou a pressão de Adam Cianciarulo e desceu ao 3.º posto. O “rookie” esteve muito rápido durante toda a noite de competição e tentou de imediato aproximar-se de Barcia.

A meio da corrida, o n.º 51 cometeu um erro numa sequência de saltos e teve uma saída de pista. Cianciarulo aproveitou e assumiu a liderança. Durante sete voltas parecia que o piloto da Kawasaki ia conseguir triunfar na sua estreia na cilindrada maior mas… AC cometeu um erro que, por muito pouco, não levou a uma queda.

Barcia não “perdoou” e reassumiu o 1.º lugar. Muito seguro de si, o piloto da Yamaha não voltou a falhar e levou de vencida a ronda de Anaheim I pelo segundo ano consecutivo. Cianciarulo conquistou um positivo 2.º lugar na frente do campeão em título, Cooper Webb.

O campeonato AMA Supercross segue agora para St. Louis onde, já no próximo fim de semana, se disputa a segunda prova da temporada.

(Foto: Facebook Alpinestars)