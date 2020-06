A classe 450 do AMA Supercross disputou em Salt Lake City 5 a sua antepenúltima ronda do campeonato.

Eli Tomac e Cooper Webb discutiram o “holeshot” mas o piloto da KTM cortou a trajetória ao líder do campeonato e por pouco o n.º 3 não caiu.

Ken Roczen colou-se logo à traseira da moto de Cooper Webb enquanto Jason Anderson sofreu uma queda na volta inicial. Mais atrás, Eli Tomac tentava recompor-se do “susto” da primeira curva e rapidamente conseguia chegar ao 5.º lugar.

À quarta volta, Ken Roczen surpreendeu Cooper Webb e, não só assumiu o comando, como começou logo a construir uma vantagem sobre o n.º 1. Pouco depois, Eli Tomac ultrapassou Malcolm Stewart e Zach Osborne para ascender ao 3.º posto.

Depois de anunciar que sofre atualmente de zona e de problemas respiratórios, a questão que se colocava era: conseguiria Ken Roczen manter o ritmo na segunda metade da corrida?

O alemão entrou nos últimos dez minutos de prova com 3 segundos de vantagem sobre Webb e 6 segundos sobre Tomac.

A verdade é que Ken Roczen parecia outro! Muito mais enérgico que nas provas anteriores, o n.º 94 mostrou que está de volta ao seu melhor nível ao conseguir aumentar o ritmo nos derradeiros instantes da corrida.

O germânico aguentou a pressão constante de Webb, cortando a meta com 3,1 segundos de avanço sobre o piloto da KTM. A pensar no campeonato, Tomac abrandou o ritmo na fase final e terminou com 17,8 segundos de diferença para o vencedor.

Malcolm Stewart aguentou Zach Osborne atrás de si durante toda a corrida mas o piloto da Honda acabou por perder o 4.º posto para o n.º 16 a duas voltas do fim.

Nas contas do campeonato, Eli Tomac vai para as duas últimas rondas com 24 pontos de vantagem sobre Ken Roczen e 25 pontos sobre Cooper Webb.

Classificação da Final da classe 450 em Salt Lake City 5

(Foto: Facebook AMA Supercross)