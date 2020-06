Foram animadas as meias-finais da classe 250 Costa Oeste em Salt Lake City 4.

Na primeira meia-final, Dylan Ferrandis arrancou na frente mas Cameron McAdoo não descansou enquanto não encontrou um sítio na pista para atacar a liderança do francês. No entanto, correu mal… os dois tocaram-se e Ferrandis acabou no chão.

McAdoo comandou quase até ao fim mas foi sempre perseguido por Michael Mosiman. A duas voltas do fim, o piloto da Husqvarna lançou o ataque e a manobra acabou com ambos no chão… Com isto, Christian Craig teve a vitória entregue numa bandeja!

Na segunda meia-final, Austin Forkner liderou de início ao fim mas teve sempre a pressão de Jett Lawrence. O “rookie” australiano tentou de tudo mas acabou por ser ele a cometer um erro e a cair na última volta. Brandon Hartranft foi o 3.º melhor.