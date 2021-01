AMA Supercross 250, Houston 3: A primeira de Colt Nichols

Pela terceira vez no espaço de uma semana, Houston recebeu mais uma etapa do AMA Supercross 250 Costa Este, uma classe que logo nos treinos perdeu um dos seus principais intervenientes, Austin Forkner, devido a uma lesão no ombro direito.