Os dois campeões conseguiram renovar os seus títulos: Chase Sexton na Costa Este e Dylan Ferrandis na Costa Oeste.

No primeiro arranque, a prova teve de ser interrompida devido à queda de Austin Forkner. O piloto da Kawasaki – que estava na luta pela coroa da Costa Oeste com Ferrandis – já não alinharia no recomeço da corrida.

No segundo arranque da Final de 250, Jett Lawrence roubou o “holeshot” a Shane McElrath. Atrás deles, Chase Sexton arrancou muito melhor e rapidamente se colou à dupla da frente.

À terceira volta, McElrath atacou Lawrence mas o “tiro saiu-lhe pela culatra” porque o australiano fechou a porta e quem beneficiou foi Sexton que assumiu a liderança.

Na volta seguinte, o piloto da Honda deixou passar McElrath mas, logo de seguida, o seu adversário no campeonato da Costa Este fez o mesmo numa espécie de “mind games”… Mas, a partir daí, a verdade é que Sexton fez umas voltas “sprint” que lhe permitiram colocar de imediato vários segundos entre si e o piloto da Yamaha.

Jett Lawrence envolveu-se num “block pass” com Cameron McAdoo na luta pelo 3.º posto e o “rookie” acabou por cair. Beneficiado saiu Dylan Ferrandis que assim ascendeu ao 4.º posto. Mas, pouco depois, o francês deixou escorregar a sua moto numa curva e caiu, baixando de novo para 5.º por troca com Michael Mosiman.

A cinco minutos do fim, Mosiman atacou e ultrapassou Cameron McAdoo ao mesmo tempo que Ferrandis e Lawrence se colavam também à batalha pelo 3.º posto.

O francês tinha de ser cauteloso porque em jogo estava também o título de campeão da categoria 250 Costa Oeste. O piloto da Yamaha não demorou a superar McAdoo mas Mosiman segurava firme o 3.º posto.

Até ao fim, não houve alterações entre os cinco primeiros, com Chade Sexton a vencer