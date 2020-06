A classe 250 Costa Este do AMA Supercross teve a sua penúltima ronda em Salt Lake City 6… A discussão do título segue para a derradeira prova do campeonato!

No arranque da Final, o “holeshot” foi para Darian Sanayei mas imediatamente Shane McElrath assumiu a liderança. Chase Sexton não podia deixar fugir o seu adversário no campeonato e, também ele, ultrapassou Sanayei na volta inicial.

Sexton “estudou” McElrath durante quatro voltas até desferir o ataque. O piloto da Honda não quis esperar, e com uma ultrapassagem agressiva, fez questão de mostrar ao n.º 12 que estava determinado em vencer.

McElrath demorou algum tempo a recompor-se e, com isso, Sexton garantiu logo alguma vantagem que lhe permitiu concentrar-se na sua condução e em tentar não cometer erros.

O campeão em título acabou por ampliar esse avanço até ao cair da bandeira de xadrez, cortando a meta 3,4 segundos na frente de McElrath.

Na luta pelo 3.º posto, Pierce Brown tentou segurar Colt Nichols atrás de si mas o “rookie” da KTM acabou por ceder à pressão do piloto da Yamaha e perdeu a oportunidade de alcançar o sucesso o primeiro pódio da sua carreira.

Sexton e McElrath vão para a última prova do campeonato com 6 pontos a separá-los. No entanto, não nos podemos esquecer que no próximo domingo a classe 250 vai “misturar” pilotos das costas Este e Oeste, o que pode ajudar a confundir as contas!

(Foto: Facebook Supercross)