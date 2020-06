A Final da classe 250 Costa Este foi bastante atribulada e teve mesmo de ser interrompida depois da queda de Garrett Marchbanks. Este facto acabou por ser decisivo na medida em que, quando a surgiu a bandeira vermelha, Shane McElrath era o líder e Chase Sexton era apenas 9.º…

Dado o novo arranque, Shane McElrath foi o autor do “holeshot”, logo seguido por Chase Sexton. Os dois detentores da placa vermelha rapidamente se destacaram de todos os outros e cedo se percebeu que a luta ia ser renhida.

A batalha pelo 3.º lugar também começou assim que a grelha caiu entre o “rookie” Jalek Swoll e Colt Nichols. Ainda antes de terminar o primeiro terço da corrida, Nichols superou o piloto da Husqvarna e subiu ao degrau mais baixo do pódio.

Lá na frente, Chase Sexton pressionou ao máximo Shane McElrath e a tática deu resultado. O piloto da Yamaha caiu à sexta volta e cedeu o comando ao campeão em título.

McElrath perdeu muito tempo e, quando voltou à corrida, Sexton já tinha 20 segundos de vantagem. O piloto da Honda fez uma prova quase isenta de erros e, apesar do n.º 12 se ter aproximado na fase final, o triunfo foi de Sexton.

Colt Nichols rodou solitariamente no 3.º posto enquanto, atrás de si, Pierce Brown superou Jalek Swoll e Kyle Peters para cortar a meta na 4.ª posição.

Chase Sexton segue assim para a próxima ronda com 3 pontos de vantagem no campeonato sobre Shane McElrath. A classe 250 Costa Este terá agora um intervalo de 10 dias antes de regressar para a decisão do título!

Classificação da Final da classe 250 Costa Este em Salt Lake City 3

Classificação atual do campeonato AMA Supercross 250 Costa Este

—

(Foto: Facebook Supercross)